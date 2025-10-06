В Кашире продолжается поэтапное подключение жилых домов к системе теплоснабжения

С 29 сентября в городском округе Кашира ведется поэтапное присоединение жилых домов к централизованной системе теплоснабжения. На сегодняшний день тепло уже подано в 488 многоквартирных домов, и управляющие компании активно настраивают системы, чтобы обеспечить комфортную температуру в каждой квартире, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В то же время в микрорайоне Кашира-2 продолжаются масштабные работы по замене аварийных участков тепловых сетей на улицах Садовой и Юбилейной. Эти мероприятия направлены на повышение надежности теплоснабжения и предотвращение аварийных отключений в зимний период.

В связи с проведением ремонтных работ до 3 октября сохраняются временные ограничения на горячее водоснабжение и отопление. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам и учитывать информацию от управляющих компаний.

Работы по модернизации тепловых сетей позволят обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение в ближайшие годы, повысить энергоэффективность и комфорт проживания в домах городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.