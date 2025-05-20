В Кашире построят новые блочно-модульные котельные

В 2025 году в рамках масштабного плана по модернизации тепловых сетей и объектов теплоснабжения в Кашире установят три новые блочно-модульные котельные: на улицах Иванова, Коммунистической и 1-й Дзержинской. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На 1-й Дзержинской строители уже начали заливку фундамента под установку БМК мощностью 6 МВт. Она будет обеспечивать теплом 4 социальных объекта, среди которых подстанция скорой помощи, новое здание ОМВД и школа № 9.

«Здесь работы по фундаменту продолжаются еще около месяца. В 20-х числах июня привезут БМК, которую уже сейчас собирают на заводе в Тамбове. Мы также внимательно контролируем этот процесс и поставку необходимого оборудования. Через месяц все будет готово к тому, чтобы котельная пришла к нам на площадку и была установлена для последующего подключения к ней социально-значимых объектов с большой общей площадью», — сказал заместитель главы городского округа Кашира Юрий Головков.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.