В Кашире планируют реконструировать 3 км тепловых сетей к 2027 году

В подмосковной Кашире к 2027 году планируют реконструировать 3 км теплосетей. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участков тепловых сетей от котельной в городском округе Кашира Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д. 1а, стр. 1 (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки реконструкция теплосети протяженностью 3000,0 метров.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.