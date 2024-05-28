В Кашире планируют капитально отремонтировать напорную канализационную сеть

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

«Объявлен конкурс в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в городском округе Кашира Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в деревне Терново-1 округа Кашира».

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году и отремонтировать свыше 3 тыс. п. м очистных сооружений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.