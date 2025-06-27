В Кашире планируется промывка сетей холодного водоснабжения

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты компании «Водоканал» будут промывать сети холодного водоснабжения в Кашире. Это необходимо для их очистки от грязи и избыточного количества соединений железа, сообщает пресс-служба администрации городского округа

Работы будут проводиться поэтапно со следующей недели. Сначала водопроводы будут промывать в Кашире-1, потом на станции Кашира и в Кашире-3.

«Когда происходят переподключения или приостановка подачи холодного водоснабжения, люди говорят, что на какое-то время вода становится ржавой. Всё это из-за двухвалентного железа. Именно оно придаёт такой характерный окрас. Чтобы минимизировать его содержание, мы и будем промывать наши сети. Начиная со вторника, делать это будем локально при помощи компрессорного оборудования. Удаляться загрязнения будут через открытые гидранты. Учитывайте это, если увидите воду, текущую по дорогам», — рассказал директор МУП «Водоканал» Анатолий Гаврилов.

Подробную информацию о местах и времени проведения данных работ, по словам Анатолия Гаврилова, планируется разместить в чатах многоквартирных домов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.