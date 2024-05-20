В Кашире переданы участки для строительства новых тепловых пунктов и котельных

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 4 земельных участков для строительства автоматизированных центральных тепловых пунктов и блочно-модульных котельных. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Общая площадь предоставленных участков составляет 0,5 га. Начиная уже с этого года, в городском округе Кашира приступят к строительству центральных тепловых пунктов и блочно-модульных котельных. Эта масштабная работа будет проводиться в рамках мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, что позволит в дальнейшем обеспечить надежную и бесперебойную поставку тепловой энергии и горячей воды, а за счёт энергоэффективного автоматического оборудования электрическая и тепловая энергия будет расходоваться более рационально», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Так, на ул. Центральная в Кашире, вблизи дома № 13, в этом году запланировано строительство автоматизированного ЦТП № 5 и сетей горячего водоснабжения. На ул. 1-я Дзержинская в 2025 году будет построена блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт, в 2027 году котельные появятся еще в двух населенных пунктах: в п. Богатищево на ул. Новая БМК мощностью 5,5 МВт, в д. Топканово на ул. Центральная — котельная мощностью 4,0 МВт.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.