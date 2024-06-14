В Кашире объявлен конкурс на капремонт коллектора от очистных сооружений

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сбросного коллектора от очистных сооружений «Терново-1» в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений «Терново-1» в г. о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Кашира, д. Терново-1.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.