Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Экспофитнес» из-за признаков нарушения закона о рекламе. Поводом стала жалоба на рекламное СМС о фитнес-клубе, направленное без предварительного согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС России поступило обращение гражданина, который получил на свой номер СМС с рекламой услуг фитнес-клуба. Заявитель сообщил о признаках нарушения закона о рекламе.

По итогам рассмотрения обращения управление возбудило дело в отношении ООО «Экспофитнес» по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вину компании установят, ей грозит штраф по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.