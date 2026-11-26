В Кемерове очевидец снял большую стаю бездомных собак на территории детского сада в районе ФПК. Жители опасаются за безопасность детей, сообщает Сiбдепо .

В Сети появились ночные кадры с собаками. По словам автора видео, почти два десятка бездомных животных свободно бегают по району ФПК и недавно облюбовали территорию детского сада.

«Свора собак на ФПК бегают. Забрались в детский сад. Это хоть и ночь, а утром, вечером дети ходят в школу, в сад», — написал автор кадров.

Жители района просят обратить внимание на проблему. Их тревожит, что крупные собаки в таком количестве могут причинить вред.

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