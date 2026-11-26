Спортсмены Подмосковья выиграли семь медалей на мировых турнирах по грэпплингу

Представители Московской области завоевали золото, три серебра и три бронзы на первенстве и чемпионате мира по грэпплингу UWW. Соревнования прошли с 23 по 25 ноября в Баку, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Диана Соничева из Наро-Фоминска завоевала золото первенства мира в категории U15 до 80 кг. Она победила соперниц из России, Казахстана и Украины.

Арина Останина из Наро-Фоминска стала серебряным призером первенства мира в группе U20 до 58 кг, одержав победы над представительницами Испании, Германии и России. Мария Воробьева из Коломны выиграла серебро в категории U17 до 46 кг.

Радомира Останина из Наро-Фоминска завоевала серебро чемпионата мира в категории до 53 кг. В исходных данных ее выступление отнесено к группе U20. Она победила соперницу из Индии и встретилась с Марией Самоцуповой из Дмитрова, которая стала бронзовым призером в том же весе. В финале Радомира уступила спортсменке из Испании.

Бронзу первенства мира также завоевали Евгений Быстров из Наро-Фоминска — в группе U20 до 84 кг — и Мария Калашникова из Лыткарина — в группе U15 до 52 кг.

Турниры прошли в Баку (Азербайджан) с 23 по 25 ноября под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW). Они собрали более 600 атлетов из 35 стран. Участники выступали в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» в возрастных категориях U15, U17, U20 и среди взрослых.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.