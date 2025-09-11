В Кашире-2 продолжается масштабная реконструкция тепловых сетей

В микрорайоне продолжается прокладка новых участков тепловых сетей по улицам Садовая, Центральная, 8 марта, Новокаширская, Кржижановского и Вахрушева. В настоящее время активно ведутся работы на участке от дома № 29 по улице Садовой до школы № 7, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Делаем все комплексно. Осуществляем демонтаж старых тепловых сетей и монтаж новых, ведем сварочные работы», — сказал руководитель проекта компании «Теплопорт» Роман Гадиев.

Одновременно подрядная организация выполняет врезки новых тепловых сетей в основную тепломагистраль. В связи с этим временно отсутствует горячее водоснабжение в 52 домах Каширы-2.

Цель данных работ — обеспечить стабильное и эффективное теплоснабжение в микрорайоне Кашира-2. За счет замены старых тепловых сетей на современные, высококачественные трубопроводы планируется снизить теплопотери, сократить количество аварий и перебоев в подаче тепла и горячей воды, а также повысить общий комфорт и безопасность для жителей. Все работы запланированы к завершению до 15 сентября, чтобы подготовить микрорайон к предстоящему отопительному сезону. Сроки выполнения — до 15 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.