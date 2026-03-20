В Калининграде из-за коммунальной аварии без воды остались жильцы 46 домов

ЖКХ

На улице Вагнера в Калининграде произошла коммунальная авария, в результате которой без воды остались жильцы 46 домов, сообщила в Telegram-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

На Вагнера произошла коммунальная авария на магистральном трубопроводе 530 мм.

«В зону отключения горячей воды попали 46 многоквартирных домов, 12 соцобъектов и 33 объекта иного назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты приступили к ремонту.

Ранее сообщалось, что в связи с активным таянием снега и плюсовыми дневными температурами на территории округа сохраняется риск образования локальных подтоплений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.