В Калининграде из-за коммунальной аварии без воды остались жильцы 46 домов
На улице Вагнера в Калининграде произошла коммунальная авария, в результате которой без воды остались жильцы 46 домов, сообщила в Telegram-канале глава городской администрации Елена Дятлова.
На Вагнера произошла коммунальная авария на магистральном трубопроводе 530 мм.
«В зону отключения горячей воды попали 46 многоквартирных домов, 12 соцобъектов и 33 объекта иного назначения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты приступили к ремонту.
Ранее сообщалось, что в связи с активным таянием снега и плюсовыми дневными температурами на территории округа сохраняется риск образования локальных подтоплений.
