Коммунальные службы Подольска устраняют локальные подтопления, образовавшиеся в связи с активным таянием снега

В связи с активным таянием снега и плюсовыми дневными температурами на территории округа сохраняется риск образования локальных подтоплений. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, оперативно отрабатывая все заявки жителей.

Так, 12 марта специалисты оперативно отреагировали на обращения жителей и провели необходимые работы по адресу: ул. Тепличная, д. 2. Ранее в этом месте из-за интенсивного таяния снежных масс образовалась обширная лужа, которая существенно затрудняла движение пешеходов и создавала помехи для проезда легкового транспорта. Местные жители сообщили о проблеме в диспетчерскую службу, и заявка была принята в работу в приоритетном порядке.

На место незамедлительно была направлена специализированная бригада, оснащенная необходимым оборудованием и спецтехникой. С помощью вакуумной машины (илососа) избыток воды был полностью откачан. Кроме того, сотрудники проверили работоспособность системы ливневых стоков и очистили решетки водоприемников от наледи и скопившегося мусора, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод талых вод в будущем.

В настоящее время территория возле дома № 2 по улице Тепличной приведена в порядок, препятствий для свободного прохода пешеходов и проезда автотранспорта нет. Работы на этом участке уже завершены, однако мониторинг паводковой ситуации в округе продолжается.

Сообщить о проблемах, связанных с уборкой дворов и подтоплениями, можно круглосуточно по телефону горячей линии: 8 (495) 663-99-99. Чем быстрее поступит сигнал, тем оперативнее службы смогут отреагировать и устранить возникшие затруднения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.