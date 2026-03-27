В юго-востоке Подмосковья газовые участковые проведут 49 встреч

Газовые участковые филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» в апреле проведут 49 встреч с жителями многоквартирных домов в округах юго-восточного Подмосковья. С 1 по 3 апреля специалисты приедут по ряду адресов в Луховицах, Озерах и Раменском округе, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз приглашает жителей многоэтажных домов на еженедельные встречи со специалистами. Газовые участковые приезжают к домам, где запланировано плановое техобслуживание газового оборудования, и консультируют собственников на месте.

1 апреля встречи пройдут в Луховицах на улице 40 лет Октября, дома 41 и 43, начало в 15:00.

2 апреля специалисты посетят Озеры, 1 микрорайон, дом 12 в 10:00, а также Раменское, улица Космонавтов, дом 5 в 15:00. В тот же день встреча состоится в деревне Полушкино Раменского округа, дом 3, в 15:00.

3 апреля в 15:00 газовые участковые приедут в поселок Электроизолятор Раменского округа, дом 22.

Очные встречи позволяют жителям задать вопросы о техобслуживании, ремонте и замене оборудования, сообщить о нарушениях в его работе и обсудить требования газовой безопасности. Информация о закрепленных за территориями специалистах размещена на официальном сайте АО «Мособлгаз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.