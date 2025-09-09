В Ивантеевке реконструируют котельную, обогревающую 27 МКД и три соцобъекта

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил котельную «Студенческий проезд» в Ивантеевке. Данная котельная вошла в перечень объектов, капитальный ремонт которых проходит в рамках государственной программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства. Объект обеспечивает тепловым ресурсом 27 многоквартирных домов и три социальных объекта Ивантеевки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас проводятся работы по установке теплообменного оборудования и коллекторов для подключения их к общей сети, армирование напольного фундамента и заливка основания под дымовую трубу.

«Ежедневно контролируем темпы работ на объектах, вошедших в государственную программу. По поручению Губернатора региона Андрея Воробьева в округе проходит масштабная модернизация объектов ЖКХ. Это ВЗУ, КНС, коллекторы, сети. По всем направлениям ведутся работы. Котельная на Студенческом проезде — еще один уверенный шаг к серьезным переменам в сфере ЖКХ», — сообщил Максим Красноцветов.

Он также отметил, что после реконструкции на объекте будет установлено 5 котлоагрегатов, суммарная мощность которых составит 22 мегаватта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.