В Истринском округе активно очищают кровли от снежных навесов и наледи

Коммунальные службы Истринского муниципального округа продолжают работу по очистке кровель многоквартирных домов от снежных масс и сосулек. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности жителей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С начала января силами УК АО «Истринская теплосеть» уже очищено более 172 крыш в городе Истра, причем около 60 из них — повторно, в связи с новыми осадками. МБУ «ЖКУ м. о. Истра» с начала месяца обработало уже более 225 кровель по всему муниципалитету. Также повторно очищены 33 крыши МКД.

Для работ привлекаются промышленные альпинисты и спецтехника, в том числе автовышки.

География расчистки кровель многоквартирных домов охватывает практически все населенные пункты округа, включая Истру, Дедовск, Снегири, Павловскую Слободу, Агрогородок, Первомайский, Хуторки, Котово, Савельево, Кострово, Курсаково и другие.

В связи с возобновившимися обильными снегопадами работы по удалению снежных свесов и наледи усилены и взяты на особый контроль. Коммунальные службы призывают жителей быть внимательными и осторожными, стараться не парковать автомобили вблизи карнизов домов и сообщать о потенциально опасных участках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.