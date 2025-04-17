В Истре завершилось благоустройство территории после ремонта теплосетей

Комплексные работы по восстановлению территории после капитального ремонта тепловых сетей АО «Истринская теплосеть» успешно завершены в п. Глебовский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Послеремонтное благоустройство затронуло две ключевые улицы населенного пункта — Микрорайон и Октябрьская. Специалисты подрядной организации провели целый комплекс восстановительных работ, направленных на возвращение территории к первоначальному виду после капитального ремонта тепломагистралей.

Если говорить про масштаб работ в цифрах, то было отсеяно 300 кв. метров газона, уложено более 200 кв. метров нового асфальтового покрытия. Особое внимание уделили пешеходной зоне — рабочие обновили тротуарную плитку на площади 100 кв. м.

Важность проведенных работ трудно переоценить, ведь качественное благоустройство территории после ремонта инженерных сетей — это не только восстановление эстетичного вида улиц, но и обеспечение комфортного передвижения жителей поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.