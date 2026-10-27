В Истре заменили и отремонтировали 566 секций почтовых ящиков

Управляющие организации муниципального округа Истра с начала года заменили 548 секций почтовых ящиков и отремонтировали еще 18, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной объем работ выполнила управляющая компания АО «Истринская теплосеть». В обслуживаемых ею домах заменили 418 секций почтовых ящиков и отремонтировали 14. Также работники окрасили 40 м² поверхностей и закрасили граффити на площади 30 м².

В Истре новые почтовые ящики установили или заменили секции на улицах Панфилова, Первомайской и 9-й Гвардейской дивизии. Наибольший объем работ выполнили на улице Ленина. На улице Босова и площади Воскресенской ящики отремонтировали, а на улице Адасько и площади Революции привели в порядок поверхности с граффити.

МБУ «ЖКУ м.о. Истра» заменило 130 секций почтовых ящиков и отремонтировало еще четыре. Работы прошли в населенных пунктах округа, в том числе в поселке Котово, селе Новопетровском, деревнях Бужарово и Кострово.

Всего две организации с начала года заменили и отремонтировали 566 секций почтовых ящиков. Обновление конструкций помогает поддерживать их в исправном и аккуратном состоянии для получения писем, квитанций и другой корреспонденции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.