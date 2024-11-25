В Истре зафиксировали 10 нарушений сброса отходов вблизи контейнерных площадок

В городском округе Истра продолжают выявлять факты несанкционированного сброса отходов вблизи контейнерных площадок с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Так, за неделю камеры зафиксировали 10 нарушений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Утилизировать отходы необходимо только в специализированные бункеры, в ином случае сброс около контейнерных площадок (рядом с баком, у ограждений КП и т. д.) является административным нарушением в области охраны окружающей среды и преследуется по закону.

За это полагается штраф:

размер штрафа для физических лиц — до 70 тысяч рублей,

на должностных лиц — до 100 тысяч,

для юридических лиц — до 200 тысяч рублей,

Также на контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) нельзя складировать строительные отходы: строительные смеси; кровельные материалы; доски, бревна, оконные рамы; кирпичи и блоки; рулоны старых обоев; керамическую плитку и т. д.

На сайте Минэкологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, куда каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.