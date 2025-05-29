В Истре взяли 450 проб воды на проверку

С начала весны в муниципальном округе Истра было взято 450 проб воды. Все результаты соответствуют санитарным нормам. Это включает как питьевую воду, так и сточные воды на очистных сооружениях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ни для кого не секрет, что обеспечение качества воды — приоритетная задача МУП «Истринская теплосеть». Специалисты ежедневно проводят лабораторный анализ воды, следя за ее соответствием санитарным нормам и правилам (СанПиН).

Специалисты провели мониторинг по всему муниципальному округу. Было взято около 100 проб питьевой воды в различных локациях, таких как Онуфриево, Истра, Дедовск, Новопетровское, Румянцево, Глебовский, Покровское, Павловская Слобода и Агрогородок.

По сточной воде также было отобрано и проанализировано около 350 проб по всему округу. В числе населенных пунктов: Истра, Котово, Глебовский, Духанино, Бужарово, Пречистое, Кострово и другие.

Чтобы вода была признана безопасной и пригодной для питья, она должна соответствовать ряду строгих критериев. Питьевая вода анализируется по 15 ключевым показателям, включая уровень содержания железа, насыщенность кислородом и другие параметры, влияющие на безопасность и вкус воды. Сточные проходят строгий контроль на соответствие экологическим нормативам.

Процедура анализа воды такова: Пробы воды исследуются в собственной лаборатории предприятия. Дополнительно производятся пробы питьевой воды, которые направляются в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Московской области для контроля радиационной безопасности.

Используется современное оборудование, а результаты помогают оперативно регулировать работу систем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.