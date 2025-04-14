В Истре выявили факты незаконной перевозки и складирования строймусора

Еженедельно на территории муниципального округа Истра выявляются факты незаконной перевозки и складирования строительного и крупногабаритного мусора. Это результат регулярных рейдов, которые проводятся сотрудниками управления безопасности администрации муниципалитета совместно с представителями полиции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе очередной проверки на прошлой неделе были остановлены более 10 автомобилей. У одного из перевозчиков отсутствовали документы на перевозку мусора.

Как итог — водитель привлечен к административной ответственности, машина отправлена на штрафстоянку.

С начала года по результатам таких рейдов за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства были привлечены к административной ответственности 15 нарушителей.

Данную работу продолжают в штатном режиме по сей день.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.