В Истре восстанавливают тепловой контур многоквартирных домов

Сотрудники МБУ «ЖКУ м. о. Истра» и АО «Истринская теплосеть» с сентября восстановили тепловой контур 40 многоквартирных домов. Работы помогают сохранить тепло в подъездах и сократить сквозняки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по восстановлению теплового контура многоквартирных домов проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. С сентября по 22 октября они выполнены в 40 домах.

За этот период входные двери покрасили на 44 адресах, установили девять доводчиков и отремонтировали еще четыре. Также специалисты ремонтировали двери, дверные блоки и откосы, восстанавливали пороги и петли, проводили сварочные работы и устанавливали дверные пружины.

В подъездах заменяют оконные ручки, ремонтируют оконные блоки, восстанавливают остекление. Исправные двери и окна помогают удерживать тепло, защищают от холодного воздуха и осадков.

МБУ «ЖКУ м. о. Истра» работает в Дедовске, Рождествено, Глебовском, Хуторках, Бужарово, Новопетровском, Духанино, Агрогородке, Северном и других населенных пунктах округа.

АО «Истринская теплосеть» проводит аналогичные работы в Истре — на улицах Главного Конструктора В. И. Адасько, Советской, 9-й Гвардейской Дивизии, Юбилейной, Ленина и в Чеховском переулке. Здесь также ремонтируют и окрашивают оконные рамы и откосы, устанавливают ручки и выполняют остекление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.