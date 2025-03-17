В Истре установили емкости под стеклотару по ряду адресов

Емкостей в виде зеленых колоколов в муниципальном округе Истра появляется все больше. Для удобства жителей их устанавливают вблизи контейнерных площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, чтобы жители могли избавиться от ценного ресурса с пользой для экологии и экономя ценные природные ресурсы.

Организовать доступный раздельный сбор этого ценного материала помогают экоактивисты нашего округа совместно с Ассоциацией Общественного Контроля в сфере обращения с отходами.

До этого стеклотару можно было сдать на площадке «Мегабак» в Истре по адресу: ул. Ленина, дом № 1.

В конце 2024 года первые пункты появились в ЖК «Новоснегиревский» по адресам:

Сиреневый бульвар, дома № 1, 5 и 22,

Рождественский бульвар, вблизи дома № 3.

На прошедшей неделе колокольчики установили на контейнерных площадках в ЖК «Малая Истра», «Восточный», а также по трем адресам в Истре:

мкр. «Малая Истра», д. 13-15;

мкр. «Малая Истра», д. 17-18;

мкр. «Малая Истра», д. 21;

ЖК «Восточный», ул. Генерала Белобородова, д. 13

г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12;

г. Истра, ул. Ленина, д. 9а;

г. Истра, на ул. Рабочая, д. 5а.

Такие же баки в ближайшее время появятся по адресам:

с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 3

п. Снегири, ул. Школьная, д. 2.

Стеклотара не требует сложной подготовки перед сдачей. Наклейки и этикетки удалять не требуется. Стеклотару после молочных, кисломолочных и мясных продуктов необходимо ополоснуть водой.

В колокольчик нельзя размещать изделия из фарфора, фаянса и листовое стекло.

Все собранные вторичные ресурсы из колоколов направляются на досортировку. Ее цель — выявить засор, который может повредить оборудованию при переработке ресурса.

Пригодные к повторному использованию материалы отбираются, разделяются по компонентам и следуют на перерабатывающий заводам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.