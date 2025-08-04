В Истре реализуют масштабную программу модернизации водоснабжения

сегодня в 18:11

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел еженедельное совещание правительства региона, на котором обсудили ход модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Сейчас в округе активно ведутся работы по улучшению качества коммунальных услуг. В рамках государственной программы при поддержке Губернатора запланировано 35 мероприятий, почти половину из которых выполнят в этом году.

Уже завершены капитальный ремонт двух участков водоснабжения в Истре (улицы Ленина и 9-й Гвардейской дивизии).

В процессе — ремонт 10 участков сетей в Дедовске (готовность — 45%) и установка четырех станций очистки воды в Синево, Красновидово, Вельяминово и Алехново — идет подготовка и закупка оборудования.

Ранее в рамках программы в регионе построили 14 станций обезжелезивания, обеспечив чистой питьевой водой более 10,3 тыс. жителей.

На 2026–2027 годы запланированы:

Реконструкция шести водозаборных узлов (Истра, Дедовск, Павловская Слобода, поселок Гидроузла, деревни Черная и Покровское).

Капремонт очистных сооружений в Истре и сетей водоснабжения в Дедовске.

Строительство очистных в Дедовске.

Возведение КНС в посёлке Дедовской школы-интерната.

Реконструкция канализационного коллектора в Павловской Слободе.

Строительство КНС в деревне Рычково и напорных коллекторов в Истре.

Эта программа — крупнейшая за последние годы. Она позволит обновить изношенные сети, модернизировать оборудование и повысить надежность работы систем для жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.