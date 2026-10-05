Черная плесень, насекомые в еде: что нашли в крымском центре для туберкулезников

В крымском центре для больных туберкулезом прокуратура выявила грубые нарушения. Лекарства, медизделия и питание для пациентов хранили в подвале с черной плесенью, в готовой еде нашли насекомых, а продукты подвозили в машине с проржавевшим кузовом, сообщает «Mash на волне» .

Речь идет о центре, куда направляют людей с болезнями легких. Таким пациентам особенно важно следить за питанием и дышать чистым воздухом.

Лекарства, медизделия и питание для пациентов хранили в подвале с черной плесенью. В помещении не было термометров и средств контроля влажности. По документам, в этом же подвале пришлось бы укрываться в случае чрезвычайной ситуации.

В пищеблоке обнаружили насекомых — прямо в готовой еде. Продукты для ее приготовления подвозили в машине с проржавевшим кузовом. Кроме того, проверяющие нашли просроченные лекарства, катетеры, иглы и другие расходники.

Главврача наказали: ему вынесли предупреждение о недопустимости такой работы. От комментариев на камеру он отказался.

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