Более 17 тыс. спортсменов приняли участие в фестивале бега «Моя столица»

Сезон большого бега — 2026 завершился в Москве спортивным фестивалем «Моя столица» 3 и 4 октября. В нем приняли участие более 17 тысяч любителей бега из 83 регионов России и свыше 20 тысяч болельщиков и зрителей. Соревнования организованы всероссийской беговой туристической серией «Бегом по Золотому кольцу» при поддержке Департамента спорта города Москвы и Министерства спорта Российской Федерации, сообщили организаторы.

На Воробьевых горах в течение двух дней прошли старты на 1 и 5 км, детский забег на 500 метров, благотворительный «Забег безграничных возможностей» на 5 км, «Розовый забег» на 3 км в поддержку женского здоровья, а также старт на 10 км и полумарафон «Моя столица».

Спортивную программу открыл забег на 5 км среди профессионалов в формате гандикапа: девушки стартовали на 1 минуту 17 секунд раньше мужчин — это среднее время разницы между мировыми и российскими рекордами у мужчин и женщин на дистанции 5 км. Абсолютным победителем на «пятерке» в забеге в формате гандикапа с результатом 13:53 стал обладатель действующих национальных рекордов на дистанциях от 1500 до 5000 метров Владимир Никитин.

Результат Владимира Никитина претендует на звание первого официального рекорда России в беге на 5 километров по шоссе. Информация о ратификации рекорда ждет подтверждения от Всероссийской федерации легкой атлетики. После проверки протоколов и соответствия установленным требованиям достижение Владимира Никитина может открыть новую главу отечественного бега, а в российском реестре рекордов может появиться первое официальное достижение на классической шоссейной «пятерке».

Для спортсменов-любителей на дистанцию 5 км 3 октября прошел отдельный старт. Среди мужчин победу в любительском забеге с результатом 15:02 одержал Дмитрий Белоусов, первой среди женщин стала Александра Войтова, пробежавшая дистанцию за 17:54.

4 октября участники забегов на дистанции 10 км и 21,1 км пробежали по маршруту Золотое кольцо России в Москве. На трассе забегов расположились указатели городов, которые наряду с Москвой в 2026 году вошли в календарь беговой серии «Бегом по Золотому кольцу». На Воробьевых горах спортсмены пробежали через «Тутаев», «Мышкин», «Переславль-Залесский», «Кострому», «Углич», «Сергиев Посад», «Рыбинск», «Ярославль», «Ростов Великий» и Москву. Почувствовать атмосферу Золотого кольца бегунам помогали тематические точки поддержки на трассах с узнаваемыми символами городов.

Победителями полумарафона «Моя столица» стали Ярослав Бякин 01:04:28 среди мужчин и Светлана Симакова 01:13:51 среди женщин. На дистанции 10 км первым пересек финишную ленточку Ринас Ахмадеев с результатом 28:48, самой быстрой среди женщин, пробежав «десятку» за 33:17 стала Светлана Аплачкина.

Впервые за историю всероссийской беговой туристической серии «Бегом по Золотому кольцу» организаторы соревнований открыли на «Моей столице» регистрацию на беговые события следующего спортивного сезона. Старты беговой серии в 2027 году пройдут в Тутаеве, Мышкине, Переславле-Залесском, Костроме, Угличе, Сергиевом Посаде, Рыбинске, Ростове Великом, Ярославле, завершит серию X фестиваль бега «Моя столица», который состоится 9–10 октября 2027 года в Москве на Воробьевых горах.

«Финал сезона показал, насколько масштабным стало беговое движение в России. Участники приехали в Москву из 83 регионов, а Воробьевы горы на два дня превратились в большую спортивную площадку. Для нас московский этап ежегодной всероссийской серии „Бегом по Золотому кольцу“ — это больше, чем соревнования. Это возможность объединить спортивные старты и важные социальные инициативы. Впервые в рамках „Моей столицы“ профессиональные спортсмены соревновались в формате гандикапа. Такой формат подарил яркие эмоции и самим участникам, и зрителям, добавив борьбе интриги и азарта. Любители бега также смогли выбрать дистанцию по силам: кто-то впервые вышел на старт на километр, кто-то пробежал „пятерку“, „десятку“ или преодолел полумарафон, а кто-то поддержал благотворительные инициативы. Именно разнообразие спортивной и культурной программы превращает фестиваль в настоящий праздник бега», — отметил руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.