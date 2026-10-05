Воробьев: к зиме в Подмосковье приобрели 679 единиц коммунальной техники

К зиме в Московской области приобрели 679 единиц коммунальной техники, необходимой для уборки территорий, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«В зимнее время огромный пласт работ у коммунальщиков. Традиционно мы каждый год усиливаем нашу техническую вооруженность. Все, что касается механизации, имеет значение. В этом году дополнительно закупаем 679 единиц коммунальной техники. Но также важно, чтобы учреждения своевременно осуществляли ремонт, правильно ее хранили и использовали», — заявил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

70% территории в Московской области обслуживается сотрудниками МБУ. В 2028 году собираются отказаться от привлечения подрядчиков во всем регионе. В 2026-м парк коммунальной техники МБУ по содержанию территорий нарастили на 15%. Теперь в нем около 5,2 тыс. единиц.

Наибольшее количество новых машин получили г. о. Домодедово (105), Богородский г. о. (99), г. о. Мытищи (89), г. о. Солнечногорск (57) и г. о. Электросталь. Теперь в этих пяти округах уборка будет проводиться полностью своими силами. Подрядные организации к ней привлекать не станут.

За чистотой во дворах зимой планируют следить примерно 14,6 тыс. сотрудников МБУ. Среди них механизаторы, водители и дворники (+2350 в 2026 году).

Министр по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области Игорь Даниленко заявил, что были проверены 5179 единиц техники МБУ. Неисправны примерно 4% из них. До 1 ноября, по его словам, нужно сделать ремонт, чтобы подготовить технику к зиме.

Даниленко подчеркнул, что была выстроена работа Центра содержания территорий на зимний период. На основе мониторинга погоды там будут формироваться задания: какая техника должна выйти, какие работы нужно выполнить дворникам и технике. Каждые 3 часа будет проводиться проверка.

«Для этого используются системы „Яндекс.Вектор“, „Безопасный регион“ и чат-бот министерства. Кроме того, как и в прошлом году, предлагаем использовать сервис „Яндекс.Смена“ для усиления ручной уборки в период пиковых снегопадов. Благодаря ему мы можем за оплату привлекать к этой работе жителей», — сказал Даниленко.

В России реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни». Его цель — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

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