«БАРС-МОСКВА»: возможность защитить небо столицы
Формируется элитное добровольческое подразделение для работы с БПЛА-перехватчиками «БАРС-МОСКВА». Добровольцы смогут обеспечивать безопасность Московского региона, используя передовые технологии.
Работа в «БАРС-МОСКВА» не относится к участию в СВО.
География: строго Москва, Московская или Калужская области.
Заполнить форму можно по ссылке.
Контракт заключается строго на 1 год (для призывников приравнивается к году военной службы по призыву).
Оплата
- Достойный доход и оплата на этапе обучения.
- Рядовой состав: от 220 000 рублей в месяц.
- Командный состав: от 300 000 рублей в месяц.
- 30 дней бесплатного обучения работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и области.
Важно: на весь период подготовки сохраняется и выплачивается полное денежное довольствие.
Кого ждут в «БАРС-МОСКВА»
Базовые требования:
- Мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 50 лет.
- Группа здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией).
- География проживания и прописка не имеют значения.
Кандидаты в приоритете:
- с высшим или средним специальным техническим образованием.
- с опытом военной службы или участия в СВО.
- с навыками пилотирования БПЛА.
Государственная поддержка семьи
- Пособие семье при рождении ребенка.
- Ежемесячное пособие на ребенка.
- Зачисление детей в детские сады.
- Бесплатные городские детские сады.
- Бесплатное питание для детей в школах.
- Бесплатные продленка, кружки, секции.
- Бесплатная учеба в колледжах и вузах.
- Помощь и уход пожилым родителям и близким.
- Профессиональное обучение для супруги и детей.
- Содействие членам семьи в поиске работы
- Психологическая помощь семье.
- Помощь в оформлении выплат, мер поддержки.
- Помощь по юридическим вопросам.
- Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Ограничения для поступления
- Неснятая или непогашенная судимость, а также при ведении дознания/следствия.
- Тяжелые медицинские противопоказания (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и ряд других заболеваний, выявленных медкомиссией).
- Алкогольная, наркотическая или иная зависимость.
Подробности можно узнать по телефону +7 499 556-65-66, почте info@kontraktmo.ru, боту в Telegram @bars_mo_bot и МАКС.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.