В Щелкове рассказали, как одевать младенцев осенью и поддерживать микроклимат

Врачи Щелковского перинатального центра дали рекомендации по осенним прогулкам с новорожденными и микроклимату дома в начале отопительного сезона. Советы помогут предупредить респираторные заболевания и поддержать незрелую систему терморегуляции малышей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи рекомендуют одевать младенцев на осенние прогулки по принципу многослойности. Первый слой — мягкие натуральные ткани, отводящие влагу, второй — флис или тонкая шерсть для сохранения тепла, третий — демисезонный комбинезон или конверт для защиты от ветра и влаги.

Оценивать состояние ребенка по температуре рук и ног не стоит: периферическое кровообращение новорожденных еще несовершенно. Чтобы проверить, не замерз ли малыш и не перегрелся ли он, нужно потрогать заднюю поверхность шеи. Кожа должна быть теплой и сухой.

С началом отопительного сезона воздух в квартире становится суше. Это приводит к пересыханию слизистых дыхательных путей и снижению местного иммунитета. Врачи советуют поддерживать влажность в детской на уровне 40–60% с помощью увлажнителя или регулярной влажной уборки. Комнату нужно ежедневно проветривать, временно перенося ребенка в другое помещение. Температура в спальне должна составлять 20–22 градуса, перегрева следует избегать.

«Здоровье новорожденного зависит не только от качества медицинской помощи в первые дни жизни, но и от условий, которые создают родители дома. Правильный микроклимат и адекватная терморегуляция во время прогулок — это простой, но мощный инструмент защиты незрелой иммунной системы малыша», — отметила заместитель главного врача по педиатрической помощи Людмила Малютина.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.