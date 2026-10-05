Минэнерго Подмосковья сообщило об успешной кампании по включению отопления

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщил, что в Подмосковье налажен мониторинг подачи отопления, кампания по запуску тепла стартовала успешнее, чем в 2025 году.

«На сегодняшний день <…> можно сказать, что задача (по включению отопления — ред.) выполнена по СЗО (социально значимым объектам) и котельным, и МКД. <…> Мы идем достаточно неплохо по запуску СЗО, МКД и котельных, по котельным почти на 30% больше запущено, по СЗО — почти на 50% и по МКД — почти на 40% больше запущено, чем за 4 дня прошлого года (с момента подачи отопления). Значит, работа, которую мы проводили в течение года, приносит свои плоды», — сказал Сергей Воропанов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что данные со специальных датчиков в котельных своевременно передаются. Ведется обширная программа по информированию жителей о включении отопления.

Воропанов отметил, что особенно хорошо себя показал Воскресенск. Там подачу отопления реализовали четко и оперативно. В том числе в «зеленую» зону по этому параметру вошли Люберцы, Щелково и Мытищи.

Ранее Воробьев призывал обратить внимание на цифровизацию в ЖКХ, а именно использование датчиков, которые помогают в меньшей мере задействовать труд человека.

«Еще один важный акцент — цифровизация ЖКХ. Параллельно с заменой сетей, ремонтом котельных и других объектов мы внедряем умные технологии, устанавливаем датчики, чтобы в режиме 24/7 мониторить аварии и быстрее их устранять», — пояснял губернатор.

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