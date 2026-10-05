В Подмосковье впервые открыли киберсмену для одаренных школьников

Смена «Кибербудущее» стартовала в оздоровительном комплексе «Левково» Пушкинского округа. До 11 октября 200 подростков 13–14 лет будут осваивать информационную безопасность в формате командной игры, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Первая в регионе смена «Кибербудущее» учит подростков замечать цифровые угрозы, проверять информацию за минуту и защищать себя и близких в интернете.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что по поручению президента с 2026 года в регионе системно развивают цифровую грамотность школьников. Проект «Киберурок» запустили в 215 школах для 76 тысяч детей. Самых сильных и увлеченных направили в «Левково», где они неделю отрабатывают практические навыки.

По сюжету смены отряды становятся отделами Штаба кибербезопасности и противостоят вымышленному «Синдикату». В него входят шесть мошенников: Фишер, Жучок, Отмычка, Двойник, Шифровальщик и Кукловод. Каждый день участники разбирают одну угрозу.

По данным министерства образования региона, в первый день школьники учатся распознавать социальную инженерию и фишинг, во второй — проверять безопасность смартфона, в третий — создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию. Затем изучают защиту от дипфейков, резервное копирование и командное реагирование на инциденты.

Ежедневно проходят лектории с экспертами по информационной безопасности, представителями банков и медиа, а также 100-минутные занятия за ноутбуками. В каждой из четырех аудиторий работают тренер и технический специалист. Усвоение материала оценивают на контрольных точках и с помощью безопасных ловушек — «проверок Синдиката».

Министерство социального развития региона также подготовило спортивные турниры, бассейн, творческие мастер-классы, диджеинг, арт-терапию и занятия с виртуальной реальностью.

Финальная операция «Разоблачение» пройдет 10 октября в спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса. Все 200 участников разделятся на восемь островов, будут решать блиц-задачи в реальном времени и собирать код ликвидации «Синдиката». Победителей определят в восьми номинациях, каждый отряд получит награду. Девиз смены — «Каждый клик оставляет след».

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