В Подмосковье 755 многодетных семей получили землю и более 1,2 тыс — компенсации

Многодетные семьи Подмосковья за январь — сентябрь 2026 года получили 755 бесплатных земельных участков в 39 муниципалитетах. За тот же период свыше 1,2 тыс. родителей выбрали денежную компенсацию, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье за девять месяцев 2026 года 755 многодетных семей из 39 муниципалитетов получили бесплатные земельные участки. Свыше 1,2 тыс. родителей предпочли денежную компенсацию.

Региональный закон № 73/2011-ОЗ дает гражданам, воспитывающим трех и более детей и имеющим статус многодетных, право однократно получить землю для строительства частного дома, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства. С начала программы участки получили 39 798 семей. Более 8,5 тыс. родителей выбрали выплату в размере 400 тыс. рублей.

Регион пополняет земельный фонд: 2 872 сформированных участка готовы к предоставлению семьям, еще 2 296 находятся на финальных стадиях формирования.

За три квартала больше всего участков предоставили в Одинцовском городском округе — 94. В Подольске семьи получили 84 участка, в Орехово-Зуевском округе — 67, в Коломне — 55, в Серпухове — 52, в муниципальном округе Истра — 44.

Оформить выплату вместо земельного участка можно без сбора бумажных справок и посещения ведомств. Услуга доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/22891.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.