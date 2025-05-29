В Истре проводятся работы по модернизации теплосетевой инфраструктуры

В этом году в Истре продолжается колоссальная работа по реконструкции объектов теплоснабжения в рамках госпрограмм по модернизации теплосетевой инфраструктуры при поддержке Губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с капремонтами котельных № 1, 2 и 8 в Дедовске проводят и замену изношенных участков трубопроводов горячего водоснабжения и отопления.

В течение лета, до начала нового отопительного сезона, в городе поменяют более 6 километров труб. На данный момент выполнено более 30% работ. Современные материалы, из которых выполнены новые трубы, позволят повысить надежность работы системы и улучшить показатели теплоносителя, для более чем, 5 тысяч жителей.

Помимо этого, модернизация системы теплоснабжения Дедовска продолжится и в следующем году, включая капремонт изношенных участков теплотрасс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.