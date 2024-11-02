В Истре проводят работы по очистке насосов КНС
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В период с 1 сентября по 31 октября 2024 года специалисты МУП «Истринская теплосеть» провели ряд важных аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
71 раз проводили чистку насосов канализационных насосных станций (КНС) и 43 раза чистили корзины в приемных колодцах, из которых 29 раз чистка корзины проводилась на КНС «Восточный» с использованием подъемного крана.
Кроме того, было устранено 269 засоров и 121 утечка, а также осуществлено 38 вызовов службы КиП для настройки автоматики. В рамках работ также заменили 3 глубинных насоса.
Эти работы имеют огромное значение для бесперебойной работы системы водоснабжения и водоотведения.
Регулярная чистка насосов и колодцев предотвращает накопление отходов и обеспечивает их эффективную работу.
Работы по техническому обслуживанию оборудования также играют важную роль, так как позволяют поддерживать системы в исправном состоянии и предотвращать возможные неисправности.
Все эти мероприятия способствуют обеспечению надежного функционирования коммунальных служб.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.