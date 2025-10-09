В Истре проводят обновление колодцев

Силами МУП «Истринская теплосеть» в этом году отремонтированы 14 действующих колодцев и построены 2 новых — в ЖК «Малая Истра» и в поселке Глебовский. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта работа — реальный вклад в предотвращение аварийных ситуаций и улучшение санитарной обстановки в населенных пунктах муниципалитета. Жители Курсаково, Кострово, Онуфриево, Глебовского, Румянцево, Снегирей, Новопетровского и других населенных пунктов уже могут оценить результаты кропотливой работы специалистов.

Всего на балансе предприятия около 1300 колодцев, и каждый из них находится постоянным контролем специалистов. Помимо серьезной реставрации колодцев, МУП «Истринская теплосеть» проводит плановые осмотры и устраняет мелкие неисправности.

Круглосуточная диспетчерская служба МУП «Истринская теплосеть» доступнапа телефонам 8 (498) 349-99-96 и 8 (916) 280-11-26.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.