В Истре проводится масштабная работа по совершенствованию системы теплоснабжения

Второй год в муниципальном округе Истра проводится масштабная работа по совершенствованию системы теплоснабжения, которая включает в себя модернизацию котельных, замену оборудования, капитальный ремонт тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже сейчас есть результаты, которые подтверждаются не только сокращением аварийных ситуаций, но и обратной связью жителей. К примеру, на прошлой неделе согласно данным цифровой карты Центра управления регионом, муниципальный округ Истра вошел в число тех округов, где было зафиксировано наименьшее число поступивших обращений на качество отопления или горячего водоснабжения. И это несмотря на снижение температуры воздуха.

Заметные улучшения отмечают в том числе и жители тех микрорайонов, где работа по модернизации системы теплоснабжения была проведена в прошлом году. Например, котельная № 12 микрорайона «Большевик» города Истра, которая обслуживает 12 многоквартирных жилых домов и целый ряд соцобъектов.

В рамках госпрограммы на объекте заменили изношенное оборудование, установили 3 новых мощных котла с надежной системой автоматики. Такое современное оборудование позволяют получать существенную экономию при эксплуатации и нивелировать человеческий фактор в работе системы, а самое главное — снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.