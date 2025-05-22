В Истре проведут работы по обустройству пешеходных тротуаров

В рамках рабочего выезда осмотрела и ход работ по устройству тротуара на улице Босова в Истре. Эта локация — одна из 11 адресов, которые в этом году вошли в региональную программу по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение же всего теплого периода будут проведены работы по обустройству пешеходных тротуаров в следующих населенных пунктах:

Истра — 5 тротуаров

Дедовск — 2 тротуара

Новопетровское — 3 тротуара

Кострово — 1 тротуар

Общая протяженность всех 11 тротуаров составит почти 1 километр. Причем, что важно ответить, каждая токая локация — это именно то, что фиксировалось нами в прошлом году на «выездных администрациях».

Жители просили, администрация поставила в план, и в этом году приступает к реализации.

На данный момент работы проводятся на 3-х локациях в Истре, два участка из которых проходят по улице Босова, дома № 10а, 8а, а также у дома № 14а на Юбилейной, и еще один тротуар обустраивается от улицы Ленина, дом № 23 до улицы Фабричная.

Работа на них будет завершена в ближайшие дни, если будут позволять погодные условия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.