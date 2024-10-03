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В Истре проведена замена более 910 фонарей в 2024 году

В осенне-зимний период, когда световой день заметно сокращается, особенно повышаются требования к уличному освещению. На рабочем совещании в Истре участники обсудили текущее содержание линий электропередачи и меры, принимаемые в городском округе для улучшения наружного освещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории муниципалитета обслуживание системы уличного освещения обеспечивает МБУ «ЖКУ г. о. Истра». На содержании муниципальной службы находится более 620 км линий освещения.

С начала 2024 года с целью улучшения качества наружного освещения службой проведена замена 913 светильников, 12 опор освещения и более 3 км. магистральных кабелей.

Например, по обращениям жителей в ЖК «Малая Истра» специалисты провели диагностику линий наружного освещения и заменили 450 метров подземного кабеля и почти 300 ламп уличных фонарей.

В деревне Черная также по обращениям местных жителей проведена работа по восстановлению уличного освещения. Сейчас аналогичная работа проводится в микрорайоне «Восточный», в общей сложности специалисты планируют заменить здесь порядка 80 фонарей.

Также в этом году в рамках программы по модернизации системы были построены новые линии наружного освещения в деревнях: Андреевское, Манихино, Павловская, Подпорино и поселке Снегири. Общая протяженность составила более 4,6 км.

В настоящий момент ведется работа по строительству линий, протяженностью 6,3 км., в Дуплево и планируется прокладка линии наружного освещения в Подпорино. Работа по обоим адресам будет завершена в октябре.

В следующем году строительство линий наружного освещения продолжится. В предварительный план на данный момент внесены 27 адресов, общей протяженностью порядка 49 км.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.