В Истре продолжается работа по обновлению объектов водоснабжения и водоотведения

В муниципальном округе Истра продолжается масштабная работа по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Параллельно с этим реализуется важный проект по диспетчеризации объектов, что позволит повысить оперативность и качество управления процессами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа Истра посетила главный пункт управления системой водоснабжения и водоотведения, к которому на сегодняшний день подключены все основные объекты МУП «Истринская теплосеть». Здесь в режиме круглосуточного дежурства специалисты ведут контроль за работой коммунальных объектов.

Хозяйство у теплосети большое: 79 водозаборных узлов, 54 канализационные насосные станции и 30 очистных сооружений, 432 км водопроводных и 282 км канализационных сетей, десятки тысяч абонентов. А потому, как отметил директор предприятия Павел Головин, особое внимание в работе уделяется автоматизации рабочих процессов, внедрению современных технологий.

К примеру, в 2024 году теплосетью было разработано мобильное приложение и усовершенствован личный кабинет, позволяющий пользователям услуг получать ежемесячно квитанции и производить оплату удаленно без посещения отделений банка и кассы предприятия.

В настоящее же время в рамках развития проекта программной автоматизации процессов деятельности МУП «Истринская теплосеть», планируется создание системы автоматизированного контроля за параметрами производственных объектов. Например такими, как давление на станциях ВЗУ, расход воды, напряжение электричества в сети, состояние нагрузки на насосах и так далее.

Кроме того, планируется внедрить и систему СМС-оповещения абонентов с адресной привязкой по местности, которая позволит оперативно информировать жителей о проведении аварийно-восстановительных работ на конкретном участке сетей или коммунальном объекте.

Все эти мероприятия позволят продолжать повышать качество поставляемых услуг населению, совершенствовать управление за производственной деятельностью объектов водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающего предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.