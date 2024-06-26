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В Истре продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду

В Истре началась подготовка к осенне-зимнему периоду. Сотрудники предприятия АО «Истринская Теплосеть» приступят к заполнению системы, горячее водоснабжение будет уже к концу недели. Об этом сообщает администрация округа.

Кроме того, начат ремонт теплотрасс и замена запорной арматуры. Замена теплотрассы в данный момент идут в районе домов 55 и 57 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии.

По адресу ул. Адасько, д. 2 завершен ремонт тепловой камеры.

С 26 июня АО «Истринская Теплосеть» останавливает котельную № 3 в Истре.

Специалисты планируют осуществить следующие работы: смазка подшипников сетевых насосов, питательного насоса и сетевого насоса; чистка теплообменников, замена запорной арматуры на сетевых насосах, замена и обслуживание запорной арматуры на теплообменниках.

Котельная № 3 — один из самых мощных энергообъектов в округе. Она подает тепло и горячую воду в более чем 130 многоквартирных домов.

С графиком отключения ГВС на этот сезон можно ознакомиться на официальном сайте АО «Истринская Теплосеть» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.