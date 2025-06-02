В Истре продолжается плановая обработка земель от борщевика Сосновского

В муниципальном округе Истра продолжается плановая обработка земель от борщевика Сосновского. В 2025 году будет обработано порядка 750 га муниципальных и государственных земель, используя механические, химические и комбинированные методы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы пройдут в 2 этапа: с мая по 31 августа, начиная с наиболее пораженных участков.

Важно отметить еще и то, что собственники земель, допустившие рост борщевика, рискуют штрафами:

Физлица: 2-5 тыс. руб.

Должностные лица: 20-50 тыс. руб.

Юрлица: 150 тыс. — 1 млн руб.

Сок борщевика токсичен и ядовит, он вызывает ожоги на коже, которые могут заживать месяцами и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, включая слепоту. Особую опасность борщевик представляет для детей. Именно поэтому растения нужно обрабатывать своевременно.

Сообщить о борщевике можно по «горячей линии»: 8 (800) 550-65-22 и 8 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.