В Истре продолжается косметический ремонт общедомового имущества

Обновление подъездов — важный шаг к созданию комфортной городской среды для жителей. Стало известно, в каких подъездах Истры уже прошли «косметические процедуры» за первый квартал, а в каких работы еще предстоят. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, МБУ «ЖКУ м. о. Истра» в первом квартале 2025 года выполнила ремонтные работы по следующим по адресам:

Дедовск, Первомайская ул, 1 к.1; Ударная ул, 1; Гагарина ул, 5; 26; 16 А; Дедовск, Победы ул, 1; 1/1; Керамическая ул, 9; Дедовск, Красный Октябрь ул, 6/1; 6/2; 10; Центральная пл, 1; Больничная ул, 13; Энергетиков ул, 4; 20; 1-я Волоколамская ул, 60/6; 75; Маршала Жукова ул, 1; 2; им. Курочкина Николая Сергеевича ул, 9; д. Покровское, Майская ул, 17; 16; с. Павловская Слобода, Комсомольская ул, 5; Новая Слободка ул, 25; д. п Снегири, Мира ул, 14; пос. Гидроузла им. Куйбышева, 18; д. Кострово, Центральная ул, 71; 72; 22; 27; пос. Курсаково, 36; д. Пречистое, 2; с. Новопетровское, Полевая ул, 3; п. Глебовский, ул. Советская, д. 70;

В течение следующей недели работы пройдут также по адресу: Истра, с. Павловская Слобода, ул. Лесная-8-1.

АО УК «Истринская Теплосеть» в первом квартале 2025 года выполнила ремонтные работы по следующим по адресам в городе Истра: ул. Шнырева, д. 4; ул. Ленина д. 5, корп.1, корп. 2, д. 4, д. 1, д. 5А, д. 8, д. 23, д. 72; ул. Советская, д. 33; ул. 25 лет Октября ул, 10; ул. 9-й Гвардейской Дивизии ул, 58; ул. Главного Конструктора В. И. Адасько, ул, 4, 2, 2А, 7к1, 7к2; ул. Босова ул, 5, 15; ул. Рабочий проезд, 4 А; ул. Панфилова, д. 59 — 3,4 под.

В течение следующей неделе работы пройдут также по адресам: пл. Революции, д. 5а; ул. 9-й Гвардейской Дивизии ул., 62А, 60; ул. Юбилейная д. 13 -1подьезд — здесь заменили окно на 2 этаже, на следующей неделе остекление заменят на оставшихся этажах.

Среди выполненных работ — ремонт/покраска стен, штукатурка потолков; ремонт ступеней лестниц и лестничных решеток; замена поручней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.