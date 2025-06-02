В Истре продолжается капитальный ремонт тепловых сетей

Капитальный ремонт тепловых сетей в Истре продолжается. Речь идет про ход масштабных работ в рамках государственной программы по капитальному ремонту теплотрасс в с. Рождествено, с. Павловская слобода и с. Покровское, сообщает пресс-служба администрации округа.

Что касается работ в Рождествено, то именно этот проект вошел в самый аварийный участок села — от улицы Микрорайонная до улицы Южная.

Здесь осуществляется замена магистрального трубопровода горячего водоснабжения и отопления протяженностью 2,6 км в двухтрубном исчислении. Это существенно улучшит качество и надежность теплоснабжения для более чем 4,5 тысяч жителей села Рождествено.

Ранее на этом участке были старые стальные трубы с поврежденной изоляцией. Теперь специалисты заменяют их на современные, с пенополиуретановой теплоизоляцией для отопления, которые прослужат не менее 50 лет и значительно уменьшат теплопотери. Для горячего водоснабжения будут проложат трубы из полиэтилена с повышенной термостойкостью. Всего замене подлежат четыре трубы. На данный момент частично завершены земляные работы и демонтаж старого трубопровода отопления, и уже идет монтаж новых труб.

Несмотря на проводимые работы, подача горячей воды жителям не прекращена. Переподключение трубопроводов запланировано на плановый двухнедельный останов котельной для профилактических мероприятий перед новым отопительным сезоном, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.