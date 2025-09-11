В Истре преобразя 15 подъездов многоквартирных домов

В Истре ремонт подъездов проводится в рамках федеральной программы «Формирование современной комфортной городской среды». На сегодняшний день работы ведутся силами двух организаций: МБУ «ЖКУ м. о. Истра» и УК АО «Истринская теплосеть», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

УК АО «Истринская теплосеть» реализует программу в 5 подъездах. Компания завершила работы в 3 из них.

Завершены работы в подъезде 6 дома № 2 на улице Главного конструктора В. И. Адасько, а также в подъездах 2 и 3 дома № 4а на Рабочем проезде.

Выполнен комплексный ремонт, включающий отделку стен и потолков, модернизацию электропроводки, ремонт мусоропровода, установку современных пластиковых окон и новых металлических входных и тамбурных дверей. Также были уложены новые керамические плитки на пол, установлены металлические ограждения с поручнями и новые почтовые ящики.

Еще 2 подъезда — подъезд 1 в доме № 39 на ул. Советской и подъезд 3 в доме № 72 на ул. Ленина — находятся в стадии активной работы, и их преображение не за горами.

МБУ «ЖКУ м. о. Истра» ведет ремонт 10 подъездов. Основные работы в настоящее время сконцентрированы в поселке Глебовский. Все работы находятся в активной стадии. Предприятие приступило к ремонту в 5 жилых домах по улице Микрорайон.

Адреса работ: дома № 23 (подъезды 1,2,4), № 38 (подъезд 4), № 39 (подъезды 1,2,3,4), № 101 (подъезд 1) и № 102 (подъезд 1).

Жители всех этих домов могут наблюдать, как их привычные подъезды постепенно превращаются в светлые, безопасные и современные пространства!

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.