В Истре отремонтированы кровли более 160 многоквартирных домов

В городском округе Истра все лето проводился текущий ремонт мягких и скатных кровель многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты подсчитали объемы выполненных работ двумя предприятиями округа.

МБУ ЖКУ г. о. Истра в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были произведены работы по ремонту плоских кровель на 123 МКД, что составляет 7323,7 кв. м; скатных — 12 МКД (329 кв. м).

УК АО «Истринская теплосеть» отремонтированы плоские кровли на 27 МКД, (2041 кв. м).

Текущие работы продолжаются и на этой неделе.

МБУ «ЖКУ г. о. Истра выполняют работы по адресам:

г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 60/6 — ремонт покрытия лоджии, замена покрытия 10 кв. м, промазка швов герметиком 8 п/м;

г. Дедовск, ул. Володарского, д. 39 — ремонт лотка, промазка герметиком 4 п/м;

п. Первомайский, д. 25 — монтаж снегоудержателей 18 п/м.

АО УК «Истринская теплосеть» выполняет работы по адресам:

г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12 — частичная замена кровельного покрытия 110 кв. м;

г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 49 — частичная замена кровельного покрытия 40 кв. м;

г. Истра, ул. Главного конструктора В. И. Адасько, д. 4, подъезд 4 — частичная замена кровельного покрытия, 90 кв. м.

Работа продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.