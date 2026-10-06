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В Истре отремонтировали запорную арматуру в многоквартирных домах

Управляющие компании муниципального округа Истра за прошлую неделю провели текущий ремонт запорной арматуры в системах горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Управляющие компании муниципального округа Истра продолжают текущий ремонт запорной арматуры в системах горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления многоквартирных домов.

За прошлую неделю сотрудники АО «Истринская Теплосеть» выполнили работы в домах Истры. Сотрудники МБУ «ЖКУ м.о. Истра» отремонтировали арматуру в многоквартирных домах в Дедовске, Кострово, Курсаково, Онуфриево и поселке Агрогородок.

Своевременный ремонт помогает поддерживать бесперебойную работу инженерных систем. Новая арматура обеспечивает герметичность, исключает скрытые утечки и потери ресурсов, предотвращает падение давления в трубах. Это позволяет поддерживать нормативную температуру горячей воды и отопления.

По вопросам содержания многоквартирных домов жители могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.