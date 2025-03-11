В Истре обсудили готовность коммунальных служб округа к месячнику чистоты

Переход дорожных служб на весенне-летний режим работы обсудили на еженедельном заседании правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В муниципальном округе Истра подрядные организации, отвечающие за обслуживание муниципальной дорожной сети, уже подготовили часть техники для работы в весенне-летний период. Проведено техобслуживание поливомоечных машин, пылесосов и навесного оборудования, на тракторах отвалы для уборки снега заменили на мойки и щетки.

На данный момент в обслуживании городских улиц и дорог задействованы 25 единиц техники. Кроме того, 11 комбинированных дорожных машин сохраняются в зимней конфигурации до установления устойчивых плюсовых температур воздуха, будут использоваться в случае необходимости для обработки дорожной сети пескосоляной смесью при переходе через ноль.

В ходе традиционной весенней уборки после зимнего периода подрядными организациями запланирована мойка дорожного ограждения и проезжей части всех муниципальных автомобильных дорог в асфальтобетонном покрытии, а это более 684 км. Также уберут мусор на обочинах и тротуарах вдоль дорог, помоют и покрасят 21 автобусный павильон, находящийся в муниципальной собственности, обновят 15 км линейной разметки и 24 пешеходных перехода.

Что касается региональной сети дорог, проходящей по территории муниципального округа Истра, протяженностью более 433 км, то подрядными организациями «Мосавтодора» также проводятся работы по весенней уборке. Здесь в работе задействовано 20 единиц техники и порядка 50 дорожных рабочих.

Всю работу по приведению дорожной сети в порядок после зимнего периода на территории муниципального округа Истра планируется завершить до 1 мая.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.