В Истре обслуживают более 34 тыс светильников и 1138 км линий освещения

Модернизацию наружного освещения обсудили 26 октября на совещании с главами округов под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В Истре строят новые линии, заменяют устаревшее оборудование и проводят текущий ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Система наружного освещения муниципального округа Истра насчитывает более 34 тыс. светильников и 1138 км линий. Работы ведутся по трем направлениям: строительство, модернизация и текущий ремонт.

По программе «Светлый город» в 2026 году завершили устройство 14 линий. Установили 435 светильников: 418 — на улично-дорожной сети, 17 — в общественных пространствах. Новое освещение появилось в Дедовске, Лесодолгоруково, Кашино, Лужках, Бужарово и других населенных пунктах.

Также заменили 1200 неэнергоэффективных светильников и установили 26 шкафов управления наружным освещением. Обновление оборудования позволяет снизить потребление электроэнергии и повысить надежность системы.

За январь — сентябрь специалисты выполнили 2443 заявки, в том числе 2052 — на муниципальных автомобильных дорогах. Отремонтировали 2930 светильников, из них 2586 — на дорогах. Заменили 374 фотореле, включая 251 на дорогах, и отремонтировали 113 автоматических выключателей, в том числе 37 на дорогах. За сентябрь выполнили 381 заявку и восстановили работу 467 светильников.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.