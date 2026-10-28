сегодня в 17:59

В Истре обновляют информационные стенды в многоквартирных домах

Сотрудники АО «Истринская теплосеть» и МБУ «ЖКУ м.о. Истра» приводят в порядок информационные стенды в подъездах. Они удаляют старые объявления, рекламу и следы клея, размещают актуальные сведения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

АО «Истринская теплосеть» обновило более 60 информационных стендов в 22 многоквартирных домах Истры. Работы провели по адресам: • ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62А, 62Б, 62В; • ул. Генерала Белобородова, д. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; • ул. Московская, д. 48А, 48Б, 48В.

Сейчас сотрудники работают на улице Юбилейной. Всего на балансе организации находятся 573 стенда, которые предстоит привести в порядок.

МБУ «ЖКУ м.о. Истра» обновило шесть стендов в шести домах поселка Первомайский — № 2, 3, 10, 11, 13 и 25. На балансе учреждения находятся 1710 стендов. Работы продолжатся.

На стендах размещают сообщения управляющих организаций, полезные контакты и другие сведения для жителей. Старые объявления и следы клея нередко приходится удалять вручную, слой за слоем.

Управляющие организации просят жителей беречь стенды: не повреждать поверхности, не выламывать элементы и не срывать материалы. Самостоятельно размещать объявления и рекламу запрещено — место должно оставаться для важных сообщений.

На время работ жителей просят убрать от стендов коляски, самокаты, велосипеды и другие мешающие предметы. После завершения очистки их можно вернуть на прежнее место.

О повреждении обновленного стенда или отсутствии важной информации можно сообщить в диспетчерскую своей управляющей организации: • АО «Истринская теплосеть» — +7 (977) 115-76-74, +7 (991) 650-68-80; • МБУ «ЖКУ м.о. Истра» — +7 (498) 317-73-28, +7 (995) 794-20-92.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.