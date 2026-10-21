В Истре обновят около 11 км сетей холодного водоснабжения

План обновления водопроводов муниципального округа Истра на 2026 год включает капремонт, замену изношенных труб и прокладку новых линий общей протяженностью около 11 км. Ход работ обсудили 20 октября на совещании в администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной объем работ выполнен в Дедовске. По госпрограмме завершен капремонт 14 участков водопровода общей протяженностью 8,8 км. Это повысило надежность водоснабжения для 9 тыс. жителей.

В Агрогородке и Румянцево новые трассы уже проложены, идет переподключение. В Никулино началась прокладка трубопровода, в Лучинском замену участка предусмотрели в плане на 2026 год. Новая линия в Румянцево позволит подавать на котельную воду от водозаборного узла со станцией обезжелезивания. Это повысит качество горячей воды у потребителей. В Новопетровском проложили еще 1,3 км водопровода для противопожарных нужд школы, сейчас идут пусконаладочные работы.

Округ обновляет водопроводную сеть пятый год подряд. За это время капитально отремонтировали более 30 участков общей протяженностью 14,4 км. Работы охватили Истру, Дедовск, Снегири, Павловскую Слободу, Новопетровское и небольшие населенные пункты округа.

На многих участках трубы не меняли десятилетиями. Устранение отдельных прорывов не останавливало износ остальной сети, поэтому программа предусматривает замену целых участков и последовательное сокращение протяженности старых коммуникаций.

Вместо изношенных стальных труб устанавливают полиэтиленовые, предназначенные для питьевого водоснабжения. Они не подвержены коррозии, что устраняет один из источников загрязнения воды ржавчиной. Бестраншейная прокладка методом горизонтально-направленного бурения позволяет меньше вскрывать дороги, тротуары и газоны.

Обновление сетей повышает надежность подачи воды и снижает риск прорывов и отключений. Устранение накопленного за десятилетия износа требует нескольких лет последовательной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.